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Diario de Arousa

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  Mercedes González González

(Mercedes A Lorcheira)

Faleceu o día 27 de xuño de 2026, aos 90 anos de idade.

l D.E.P. l

QUERE expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, de un modo ou outro, lles fixeron chegar as suas condolencias. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 6.

Graña (Carreira), 29 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín