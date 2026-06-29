María Esther Álvarez Gago
(A do Pincel)
Falleció el 28 de junio de 2026, a los 79 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes, día 29 de junio, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Paio de Carreira. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.
Mámoa (Carreira), 29 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín