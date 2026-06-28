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Diario de Arousa

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María del Carmen Fernández Lojo

(Viúva de Don Juan García Casais) 

Finou o día 26 de xuño de 2026, ós 86 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Os seus fillos, Juan José e Eva García Fernández; fillos políticos, Reyes Rionegro e José Manuel Calo; irmán, José Antonio Fernández Lojo; netos, sobriños, curmáns e demais familia. DÁN as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte sábado, día 27 de xuño, á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial de Santiago de Lampón onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.

Pte. Goians, 28 de xuño de 2026 Pompas Fúnebres Europeas