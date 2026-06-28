José Benito Romero Suárez
(Pepe o Indio)
Falleció el día 27 de junio de 2026, a los 67 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
María José, Manuel y demás familia. DA las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer sábado 27 de junio, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.
Comoxo (Boiro), 28 de junio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas