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Diario de Arousa

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Rogelio Mayo Romero

Falleció el día 26 de junio de 2026, a los 77 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado, día 27 de junio, a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Orro - Santa Cristina (Noia), 27 de junio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín