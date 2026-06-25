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Diario de Arousa

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Pasamento de José María Villar Creo

Faleceu o día 24 de xuño de 2026, aos 77 anos de idade 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O xoves día 25 de xuño ás sete da tarde na igrexa parroquial de Santa Cristina de Barro. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Lugar Ousoño (Noia), 25 de xuño de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín