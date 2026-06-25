Pasamento de José María Villar Creo
Faleceu o día 24 de xuño de 2026, aos 77 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O xoves día 25 de xuño ás sete da tarde na igrexa parroquial de Santa Cristina de Barro. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Lugar Ousoño (Noia), 25 de xuño de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín