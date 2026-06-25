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Diario de Arousa

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Miguel Ángel Patiño Mariño

Falleció el 24 de junio de 2026 a los 58 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA Ruega una oración. Entierro: el jueves día 25 de junio a las doce y cuarto de la mañana en el cementerio parroquial O Bo Pastor de Castiñeiras. Funeral: Iglesia Parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: Pompas do Barbanza – Crematorio Xarás, Sala 4.

Castiñeiras - Ribeira, 25 de junio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín