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Diario de Arousa

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María García Caamaño

(A Galleira) 

Falleció antes de ayer, martes día 23 de junio de 2026, a los 97 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia y allegados. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican su fallecimiento. El funeral por el eterno descanso de su alma se celebrará HOY JUEVES en la iglesia parroquial SAN SADURNIÑO DE GOIÁNS a las DOCE DE LA MAÑANA y a continuación se inhumarán sus restos mortales en el cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias.

A Silva (Portosín), 25 de junio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas