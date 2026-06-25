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Diario de Arousa

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Juan Carlos Grela Vázquez

Falleció ayer miércoles día 24 de junio de 2026, a los 56 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hija, Nerea Grela Lesende; madre, Manuela Vázquez Conde (Viuda de Carlos Grela Cordo; hermanas, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES con salida del Tanatorio de Catoira a las CUATRO Y MEDIA LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN MIGUEL DE CATOIRA, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la incineración de sus restos mortales en el Crematorio M. Sánchez de Rianxo, en la intimidad familiar, favores por los cuales les anticipan gracias. NO SE RECIBE DUELO. Sala Velatoria: Tanatorio de Catoira, sala nº 1.

Castañal (Catoira), 25 de junio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas