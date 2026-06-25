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Diario de Arousa

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A familia de María Mato Romay

(Sra. Maruja) (Viuva de Manuel Pérez López) 

Finou o día 23 de xuño de 2026 aos 96 anos de idade confortada cos Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Os seus fillos, Mª Dolores, Juan Manuel e MªJesús Pérez Mato; fillos políticos, Vicente e Celia; netos, Araceli e Fátima; Alba; Roberto e Ana; netos políticos, Samuel e Miguel; bisnetos, Sara e Pablo; Manuel e Marco; Martina e Iago; Naim; a tua coidadora Manolita; irmá, sobriños e demaís familia. 

DÁN as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte mércores día 24 de xuño á condución dos restos mortais dende o Tanatorio á Igrexa Parroquial de San Vicente de Cespón onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.

Cespón, 25 de xuño de 2026. Pompas Fúnebres Europeas