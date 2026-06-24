Mercedes Moledo Trillo

(Vecina de Sueiro)

Falleció el día 23 de junio de 2026, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Miércoles, día 24 de junio, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio municipal do Paramo. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

Sueiro (Noia), 24 de junio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín