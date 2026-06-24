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Diario de Arousa

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Laureano Lojo Romero

Falleció el 23 de junio de 2026, a los 79 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Martes, 23 de junio, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María A Antiga do Caramiñal. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE POBRA DO CARAMIÑAL, SALA Nº 4.

Pobra do Caramiñal, 24 de junio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín