Mª de los Ángeles Dosil Alborés

Falleció el día 21 de junio de 2026 a los 73 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el martes día 23 de junio a las seis y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala 4.

Orro - Noia, 23 de junio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín