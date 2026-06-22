José Manuel García Gorgal
Falleció el día 21 de junio de 2026
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 22 de junio a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Noia, 22 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín