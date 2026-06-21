Saturnino Formoso Castro

(Tuno de Marajota)

Falleció el día 20 de junio de 2026, a los 70 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 21 a las ocho menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Liturgia de la palabra de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en el cementerio vecinal Las Mimosas. Nota: Funeral martes 30 a las 19:30. Tanatorio de Muros, Poligono de Ventín. velador nº 1.

Serres (Muros), 21 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.