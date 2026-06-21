Manuela Uhía París

(Manuela de Zoila)

Falleció el día 20 de junio de 2026, a los años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 21 a las menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Liturgia de la palabra de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en el cementerio vecinal Las Mimosas. Nota: funeral a las 19:30 hrs el miércoles 1 de julio.Tanatorio de Muros, Poligono de Ventín. Velador nº 2.

Serres Muros, 21 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.