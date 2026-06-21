José Santos Carracedo

(José da Canteira)

Falleció el 19 de junio de 2026, a los 70 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Domingo 21 de junio a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Muro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 4.

San Pedro de Muro (Porto do Son), 21 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín