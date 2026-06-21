Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Santos Carracedo

(José da Canteira)

Falleció el 19 de junio de 2026, a los 70 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Domingo 21 de junio a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Muro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 4.

San Pedro de Muro (Porto do Son), 21 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín