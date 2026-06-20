Ramona Abeijón Piñeiro
(Ramona do Río)
Finou onte venres, día 19 de xuño de 2026, aos 92 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
O seu esposo, Juan Eiras Torrado; fillos, Manuel, Isabel e Gonzalo Eiras Abeijón; fillos políticos, Marinieves Iglesias, Gonzalo Trasbach e Fátima Outeiral; netos, José e Damián Eiras; netas políticas, Asunción Torrado e Andrea Triñanes; bisnetos, Juan, Lois, Manuel e Vega; e demais familia.
Pregan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará HOXE SÁBADO, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás DEZ E MEDIA DA MAÑÁ, ata a igrexa parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio municipal de Vista Alegre; favores polos cales lles anticipan grazas.
CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.
Nota: Saída dun autocar ás NOVE E MEDIA da MAÑA de Belles pasando por Insuachán, Moimenta, Cadarnoxo, Cures, Ameán, Enseño, Pumadorio, Loxo, Fiosa, Mieites, Comoxo, Bermo, Boiro (Concello) a tanatorio, igrexa, cemiterio e regreso. Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.
Espiñeira (Boiro), 20 de xuño de 2026. Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas