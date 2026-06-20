Rafael Rodríguez Bravo

(Lucho)

Falleció el 19 de junio de 2026, a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy sábado, día 20 de junio, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio Municipal de Rianxo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO RIANXO, SALA Nº 2.

Rianxiño (Rianxo), 20 de junio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín