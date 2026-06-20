Mª José Martínez Valiño
Falleció el 20 de junio de 2026, a los 73 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Funeral: Martes día 23 de junio a las diez y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pelaio de Carreira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 3.
Lg. Capilla (Carreira), 21 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín