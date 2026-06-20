Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan José Fernández Porrua

(Barraña) 

Falleció el 19 de junio de 2026, a los 80 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 20 de junio a las seis menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María A Antiga do Caramiñal. Incineración: Crematorio de Xarás - Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE POBRA DO CARAMIÑAL, SALA Nº 4.

C/ Corraliño (Pobra do Caramiñal), 20 de junio de 2026.  Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín