Juan José Fernández Porrua
(Barraña)
Falleció el 19 de junio de 2026, a los 80 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 20 de junio a las seis menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María A Antiga do Caramiñal. Incineración: Crematorio de Xarás - Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE POBRA DO CARAMIÑAL, SALA Nº 4.
C/ Corraliño (Pobra do Caramiñal), 20 de junio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín