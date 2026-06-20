Josefa Sobrido Maneiro
(Pepita de Galán) Falleció el 20 de junio de 2026, a los 92 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El domingo día 21 de junio a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, SALA Nº 3.
C/ Marianas (Porto do Son), 21 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín