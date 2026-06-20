Josefa Calviño Álvarez
(Pepita de Aurora) Que faleceu o día 20 de xuño de 2026, aos 90 anos de idade
l D.E.P. l
QUERE expresar o seus mais sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, de un modo ou outro, lles fixeron chegar as suas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 6.
Lg. Sabartán (Carreira), 21 de xunio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín