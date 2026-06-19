María José Cores Gude

(Josefa A Pilota)

Falleció el 18 de junio de 2026, a los 62 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia.

Ruega una oración. Incineración: hoy viernes, día 19, a las once de la mañana en el Crematorio de Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARAS, SALA Nº 6.

Lg. Gude (Artes), 19 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín