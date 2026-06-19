María Inés Froján Rey

Falleció el 18 de junio de 2026, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy viernes, día 19 de junio, a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Bealo. Incineración: Crematorio Tanatorio de Augalevada; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO RIANXO, SALA Nº 1.

Rianxo, 19 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín