Lucinda Rey Puga

Falleció el 18 de junio de 2026, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia.

Ruega una oración. Funeral: hoy viernes, día 19 de junio, a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Vicente de Cespón. Incineración: Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO BOIRO, SALA nº 3.

Lg. Pazos (Cespón), 19 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín