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Diario de Arousa

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Elena Sánchez Noal

(Melucha a do Lembranza) (Viuda de Don Rafael Fernández Lojo)

Falleció ayer jueves, día 18 de junio de 2026, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hija, Mª José Fernández Sánchez; nieta, Sheila Hermo Fernández; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy viernes, con salida del Tanatorio Santa Eulalia de Boiro a las seis y cuarto de la tarde hacia la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro, donde tendrá lugar el funeral de cuerpo presente. Posteriormente, se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el Cementerio de Vista Alegre. Favores por los que les anticipan su más sincero agradecimiento.

Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia de Boiro, sala nº 1. 

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

C/ Principal (Boiro), 19 de junio 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas