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Diario de Arousa

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María Luisa Martínez Romero

(Vecina de Pascual) 

Falleció el 17 de junio de 2026, a los 87 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 18 de junio, a las seis menos cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Tállara. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, SALA Nº 1.

Pascual (Tállara), 18 de junio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín