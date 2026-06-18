La familia de José Vázquez Outón

(Pepe do Sastre)

Falleció el día 16 de junio de 2026, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quien, de un modo u otro, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO DE OUTES, SALA Nº 2.

Avd. Fisterra (Outes), 18 de junio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín