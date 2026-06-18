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Diario de Arousa

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José Francisco Barreiro González

Falleció el 16 de junio de 2026, a los 66 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 18 de junio, a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Miñortos. Incineración: a continuación, en el Tanatorio Crematorio de Augalevada; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE AUGALEVADA, sala “Traba”.

Lg. Amoreira (Miñoratos), 18 de junio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín