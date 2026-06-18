Gemma Sánchez Torrado
(Viúva de Don Manuel Mariño Vázquez)
Finou onte mércores día 17 de xuño de 2026, aos 74 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, María Manuela, María Gemma, Enrique, María Jesús e Francisco Javier Mariño Sánchez; fillos políticos, Alejandro Tubío, Carlos Blanco, María Elena Rodríguez, Jesús María Piñeiro e María Hernández; netos, Alejandra, Andrea; Manuel, Jacobo; Omar; Carla; e Julia; irmáns, Manuel, Pura, Carmen e Antonio; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demaís familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe XOVES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. Horario velación de nove e media da mañá a once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.
Esteiro (Cabo de Cruz), 18 de xuño de 2026. Pompas Fúnebres Europeas