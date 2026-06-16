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Diario de Arousa

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 María del Carmen Somoza Rial

Falleció el día 15 de junio de 2026, a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Misa: El martes, día 16 de junio, a las ocho de la tarde en la capilla del crematorio de Rianxo. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: CREMATORIO DE RIANXO.

Ourolo (Taragoña), 16 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín