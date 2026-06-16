  Julián Patiño Ageitos

(Patiño do Touro)

Falleció el 14 de junio de 2026, a los 74 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: el martes día 16 de junio a las ocho menos cuarto en el cementerio parroquial de O Bo Pastor de Castiñeiras. Funeral: a las ocho y media de la de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira, favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Agustín Fdz Oujo, 16 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín