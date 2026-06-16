 Carmen Rodríguez Antelo

(Viuda de Máximo García Martínez)

Falleció el día 15 de junio, a los 96 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy martes, día 16 de junio, a las doce y media de la mañana, en la iglesia parroquial de San Manuel de Vilar de Couso (Coristanco). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las doce de la mañana. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.

Vilar de Couso (Coristanco), 16 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio