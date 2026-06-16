Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

 Carmen Rodríguez Antelo

(Viuda de Máximo García Martínez)

Falleció el día 15 de junio, a los 96 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy martes, día 16 de junio, a las doce y media de la mañana, en la iglesia parroquial de San Manuel de Vilar de Couso (Coristanco). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las doce de la mañana. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.

Vilar de Couso (Coristanco), 16 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio