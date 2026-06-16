 Carmen Freire García

(Carmiña das Carteiras)

Falleció ayer, a los 88 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, martes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio viejo parroquiales de Santa María de Torás, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Torás (A Laracha), 16 de junio del 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños