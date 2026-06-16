Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

 Carmen Freire García

(Carmiña das Carteiras)

Falleció ayer, a los 88 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, martes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio viejo parroquiales de Santa María de Torás, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Torás (A Laracha), 16 de junio del 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños