Ramón Maneiro Maneiro
(Ramón de Canselas)
Falleció el 14 de junio de 2026, a los 89 años de edad. l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 15 de junio a las seis y cuarto de la de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.
Outeiro de Noal (Porto do Son), 15 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín