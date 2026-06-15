Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

  Ramón Maneiro Maneiro

(Ramón de Canselas)

Falleció el 14 de junio de 2026, a los 89 años de edad. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 15 de junio a las seis y cuarto de la de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Outeiro de Noal (Porto do Son), 15 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín