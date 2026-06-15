 Andrés González Fernández

Falleció el 14 de junio de 2026, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 15 de junio a las seis menos cuarto de la de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

R/ Miñoteiro (Palmeira), 15 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín