 Ventura Ramos Hermo

(A Cacaia, viuda de Cachán)

Falleció el 13 de junio de 2026, a los 86 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Liturgia de la palabra: Hoy domingo día 14 de junio a las siete y media de la tarde en el cementerio parroquial de O Bo Pastor de Castiñeiras. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

R/ Mestre Xosé Sanz (Aguiño), 14 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín