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Diario de Arousa

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  María Josefina Buján Vidal

Falleció el día 13 de junio de 2026, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 14 de junio a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: Cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Banzas (Outes), 14 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín