 Manuel Araujo Muñiz

Fallecido el día 13 de junio de 2026, a los 89 años de edad.

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

A Magdalena (Lampón), 14 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín