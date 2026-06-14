 Florindo Sabajanes Batalla

Falleció el 13 de junio de 2026, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 14 de junio a la una menos cuarto del mediodía en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Vilacoba. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Silvarredonda (Lousame), 14 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín