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Diario de Arousa

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José Ramón Blanco Rebollido

Falleció el día 12 de junio, a los 77 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy sábado, día 13 de junio, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Divino Salvador de Taragoña. Incineración: Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.

Taragoña (Rianxo), 13 de junio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín