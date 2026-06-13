José Ramón Blanco Rebollido
Falleció el día 12 de junio, a los 77 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy sábado, día 13 de junio, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Divino Salvador de Taragoña. Incineración: Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.
Taragoña (Rianxo), 13 de junio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín