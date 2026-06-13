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Diario de Arousa

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Arturo Calvo Castaño

Falleció ayer viernes, día 12 de junio de 2026, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, Lourdes Regueira Varela; hermanos, José (†), Manuel (†) y Ramón (†) Calvo Castaño; sobrinos, Carlos, Elisa, Chefi y Carmen Calvo Pérez; Norma y Ramón Calvo Basavilbaso; bisobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY SÁBADO, con salida del TANATORIO DE OÍN (ROIS) a las OCHO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE BUXÁN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE OÍN, SALA Nº 2.

Silvarredonda (Buxán), 13 de junio de 2026. Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas