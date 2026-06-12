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Diario de Arousa

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María Figueira Rey

(Viúva de Don Santiago Castro Cao) 

Finou onte xoves, día 11 de xuño de 2026, aos 85 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Os seus fillos, Francisco Javier e Chelo Castro Figueira; filla política, Celsa Villanueva Fajardo; netos, Xavi Castro Villanueva; Iago, Manuel e Lía Rodríguez Castro; irmá, Eulalia (†); irmáns políticos, Paco, Ché e Lela; sobriños, curmáns e demais familia. 

Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará HOXE VENRES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial do DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Nota: Horario velación de 10:30 a 22:00 horas.

Burata (Taragoña), 12 de xuño de 2026  Pompas Fúnebres Europeas