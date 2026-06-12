Adrián Nieto Villar

Falleció el día 10 de junio de 2026, a los 45 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy viernes, día 12 de junio, a las seis menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Entines. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia); favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Entines (Outes), 12 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín