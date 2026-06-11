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Diario de Arousa

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Ramón Fabeiro Bustelo

(Moncho) 

Finou onte mércores día 10 de xuño de 2026, aos 62 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa muller, Esther Teira Sampayo; fillos, Toni e Martín Fabeiro Teira; fillas políticas, Sonia Lorenzo e Uxía Ramos; netos, Damián, Elena e Artai; nai, Carmen Bustelo (Viúva de Don Alfonso Fabeiro); nai política, Elena Sampayo (Viúva de Don Secundino Teira); irmán, José Manuel Fabeiro (†); cuñados, sobriños, tíos, curmáns e demais familia. 

ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE XOVES, con saída do TANATORIO IRIA-FLAVIA de PADRÓN, ás SEIS MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN XULIÁN DE LAÍÑO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO IRIA-FLAVIA DE PADRÓN, SALA Nº 1.

Manselle (San Xulián de Laíño), 11 de xuño de 2026 Pompas Fúnebres Europeas