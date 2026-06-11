Carmen Cabo Otero

Falleció el 10 de junio de 2026, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves, día 11 de junio, a las siete de la de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Palmeira, 11 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín