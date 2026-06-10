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Diario de Arousa

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José María González Lorenzo

(O Galeo) (Viudo de Élida Solar Romero) 

Finou o día 9 de xuño de 2026 aos 84 anos de idade confortado cos Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Os seus fillos, Juan, Vicente e Luis González Solar; filla política, Manuela Domínguez Moledo; neta, Rosana González Domínguez; neto político, Martín; irmás, Pepa e María Isabel; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demaís familia. DAN as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte martes día 9 de xuño á condución dos restos mortais dende o Tanatorio á Igrexa Parroquial de San Pedro de Bealo onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia. Capela ardente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala 2.

Armada - Bealo, 10 de junio 2026. Pompas Fúnebres Europeas