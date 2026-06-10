Herminda Roo Roo

Falleció el día 9 de junio de 2026 a los 101 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el miércoles día 10 de junio a las once y media de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Juan de Lousame. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. Casa mortuoria: Tanatorio de Noia, sala 1. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Lousame, 10 de junio 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín