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Diario de Arousa

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Herminda Roo Roo

Falleció el día 9 de junio de 2026 a los 101 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el miércoles día 10 de junio a las once y media de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Juan de Lousame. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. Casa mortuoria: Tanatorio de Noia, sala 1. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Lousame, 10 de junio 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín