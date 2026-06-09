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Diario de Arousa

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María Dios Suárez

(María de Sofia) (Hermana de Ramón o Alemán) 

Falleció el día 8 de junio de 2026, a los 93 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes, día 9, a las siete y media en la iglesia parroquial de San Paio de Carreira. Entierro: A continuación en el cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores por los que anticipan gracias.En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 6.

Carreira, 9 de junio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín