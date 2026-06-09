María Dios Suárez
(María de Sofia) (Hermana de Ramón o Alemán)
Falleció el día 8 de junio de 2026, a los 93 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes, día 9, a las siete y media en la iglesia parroquial de San Paio de Carreira. Entierro: A continuación en el cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores por los que anticipan gracias.En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 6.
Carreira, 9 de junio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín